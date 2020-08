Azzolina ‘Rimandata a Settembre’ dal PD: “Il Suo Contributo È Insufficiente, Troppo Incerta” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Il Contributo della Azzolina è Insufficiente”. Questa la sentenza di Andrea Marcucci, capogruppo del Partito Democratico al Senato , in un’intervista a La Stampa. Il rientro a scuola “è stato affrontato in ritardo e con qualche incertezza di Troppo”. Salvini ha dichiarato nelle ultime ore di vole sfiduciare la ministra dell’istruzione: “Salvini fa la sua solita partita: scommette preventivamente sul disastro – dichiara Marcucci – Io prediligo un’altra impostazione di gioco: i problemi vanno affrontati e se possibile risolti. E in tal senso mi pare Insufficiente il Contributo che sta portando la ministra Azzolina. Spero migliori di qui a settembre”. E ... Leggi su youreduaction

giannimacheda : Che sfiga, rimandata alla prossima sessione. #azzolina #conte #scuola - MapelliFrances1 : @machevedigo Il 14 Azzolina arriverà con “L’apertura é rimandata” così per una settimana e poi si inizierà con la didattica a distanza -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina ‘Rimandata Intesa-Ubi: rinvio per memorie, fonti 'iniziativa giudiziaria di mero disturbo' Affaritaliani.it