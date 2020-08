Amici di Maria De Filippi, Francesca Tocca: ‘Io e Valentin non stiamo più insieme’ (Di venerdì 28 agosto 2020) Passati i mesi turbolenti da quanto la passione è esplosa ad Amici ed è diventata pubblica con strascico di polemiche perché lei risultava, ai fan, ancora sposata con Raimondo Todaro, i due si stavano godendo la relazione alla luce del sole senza più timori. stiamo parlando di Valentin Alexandru Dumitru e Francesca Tocca. Che i due avessero avuto un flirt durante la trasmissione era stato rivelato proprio dal ballerino di latino americano in uno sfogo su Instagram in cui però annunciava che avrebbe fatto un passo indietro perché non voleva passare per un rovina famiglie. A rimettere le cose a posto era arrivata poi la rivelazione di Raimondo Todaro che chiariva come lui e la moglie fossero già separati e avessero preso strade ... Leggi su tvzap.kataweb

