Voto bipartisan sugli appalti: gare accorciate anche nel 2021 (Di giovedì 27 agosto 2020) La disciplina speciale sugli appalti che semplifica le procedure allungata a tutto il 2021. Lo prevede un emendamento bipartisan votato all’unanimità in commissione Affari Costituzionali e Lavori pubblici del Senato frutto di un accordo fra la maggioranza e le forze di opposizione che proponevano di prolungare la validità addirittura al 2023. Quindi fino a tutto il prossimo anno il tetto per gli affidamenti diretti sarà pari a 150 mila euro. Per lavori di importo superiore prevista la consultazione di un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

La convention repubblicana, al secondo giorno, è a metà percorso e il messaggio che vuole veicolare, come il target a cui si rivolge, è chiaro. Mentre la kermesse democratica era indirizzata a convinc ...

Nel corso delle ultime settimane il dibattito interno (ed esterno) alla maggioranza sul referendum per il taglio dei parlamentari si è concentrato soprattutto su un punto: i correttivi previsti da Pd ...

