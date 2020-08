Ungulati, appello al futuro governatore toscano: 'Cambiamo rotta: servono interventi efficaci" (Di giovedì 27 agosto 2020) Non solo cinghiali. Anche daini, caprioli e cervi stanno provocando gravi danni alle coltivazioni. Per questo Confagricoltura Toscana lancia un appello a chi risulterà vincitore alle prossime elezioni ... Leggi su lagazzettadelserchio

A danneggiare le colture sono cinghiali, ma anche daini, cervi, caprioli, sempre più numerosi. Firenze: Non solo cinghiali. Anche daini, caprioli e cervi stanno provocando gravi danni alle coltivazion ...