Sileri sul caso Billionaire: "Numeri falsi da clienti? Procura aprirà un'inchiesta" (Di giovedì 27 agosto 2020) Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri interviene sul caso dei contagi di Coronavirus al Billionaire e annuncia l'apertura di un'inchiesta. "Rimango atterrito dal fatto che al Billionaire siano ... Leggi su quotidiano

Il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, la scorsa settimana ha spiegato: «Non si può sopperire con la mascherina alla mancanza di distanza di sicurezza. E comunque, anche mantenend ...«Rimango atterrito dal fatto che al Billionaire siano stati dati numeri e generalità falsi. Significa non avere la testa rivolta agli altri. Non so come verranno rintracciati questi soggetti, spero ve ...