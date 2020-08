Scuola, De Luca duro: “Impossibile riaprire” (Di giovedì 27 agosto 2020) Grande polemica generata negli ultimi giorni sulla riaperture delle scuole. Chiamato in causa anche il Governatore campano De Luca, secondo il quale sarebbe impossibile riaprire con queste condizioni. Uno dei primi a parlare della difficoltà della riapertura delle scuole. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha tuonato rompendo gli indugi con dichiarazioni che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Moltissimi i dubbi sull’ormai imminente ritorno tra i banchi di Scuola. Nessuno dei Governatori si è ancora fatto avanti sulla questione, mentre problemi come distanziamento tra i ragazzi e trasporti, tengono banco e non trovano una risposta. “Non so cosa saranno in grado di fare – ha dichiarato De Luca – avremo scelte complicate da fare”. Secondo il ... Leggi su bloglive

Grande polemica generata negli ultimi giorni sulla riaperture delle scuole. Chiamato in causa anche il Governatore campano De Luca, secondo il quale sarebbe impossibile riaprire con queste condizioni.

