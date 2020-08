Putin: a settembre secondo vaccino per il coronavirus (Di giovedì 27 agosto 2020) La Russia lancerà un altro vaccino contro il coronavirus a settembre. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. “Il vaccino sarà pronto a settembre, il celebre Istituto Vector di Novosibirsk ci sta lavorando“, ha detto Putin in un’intervista al canale televisivo Rossiya-1. I due vaccini “competeranno l’uno con l’altro” e avranno “la stessa efficacia”, ha detto Putin, come riportato dalla Tass.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Linkiesta : Diverse regioni russe si preparano al voto di inizio settembre. Una tornata elettorale che #Navalny si preparava a… - MattiaBBagnoli : Putin scatenato oggi: - Pronte unità militari se situazione Bielorussia precipita (esatto, questa è per voi cari m… - aVg : Putin annuncia secondo #vaccino russo contro il #Covid-19 per settembre: - enricoparenti2 : Putin annuncia secondo vaccino russo contro il Covid-19 per settembre - EURybor : RT @bisagnino: Putin annuncia secondo vaccino russo contro il Covid-19 per settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Putin settembre Coronavirus, Putin: a settembre il secondo vaccino russo Yahoo Notizie Russia: Putin, vaccino contro il Covid-19 sviluppato nel rispetto della prassi

Mosca, 27 ago 13:39 - (Agenzia Nova) - La Russia ha fatto il possibile per registrare il vaccino contro il Covid-19 nel rispetto delle leggi nazionali e della prassi internazionale. Lo ha affermato il ...

Mara Morini: ecco com'è cambiata la Russia nell'epoca di Putin

I cambiamenti di un Paese, il ruolo del suo presidente, l’economia, le istituzioni, i partiti, la società e la cultura della Russia, grazie al libro della scienziata politica Mara Morini, massima ed u ...

Mosca, 27 ago 13:39 - (Agenzia Nova) - La Russia ha fatto il possibile per registrare il vaccino contro il Covid-19 nel rispetto delle leggi nazionali e della prassi internazionale. Lo ha affermato il ...I cambiamenti di un Paese, il ruolo del suo presidente, l’economia, le istituzioni, i partiti, la società e la cultura della Russia, grazie al libro della scienziata politica Mara Morini, massima ed u ...