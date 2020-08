Pregliasco: "Mio figlio stagista fuggito da una ditta 'no mask'. Gli dicevano: 'La mascherina la mette chi ha paura'" (Di giovedì 27 agosto 2020) “Mio figlio stagista è fuggito da una ditta “no mask”, gli dicevano: ‘chi mette la mascherina ha paura’. E infatti se ne è andato”. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, ha raccontato l’aneddoto a ‘Radio Cusano Campus’. “Questa situazione di negazionismo è legata al fatto che le persone vogliono gettarsi alle spalle la paura sfidando la sorte”.Quello del ragazzo, secondo il virologo, non è di certo un caso isolato. Non è raro vedere persone che non prendono precauzioni, convinte che il virus non le beccherà. “L’aspetto altruistico va a farsi ... Leggi su huffingtonpost

