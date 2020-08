Pensione donna di 57 anni: quali possibilità nel prossimo futuro? (Di giovedì 27 agosto 2020) Il pensionamento anticipato richiede il possesso di specifici requisiti anagrafici e contributivi (in alcuni casi solo contributivi) e per chi non ha accantonato un buon numero di anni di contributi non è facilissimo ad un’età relativamente giovane. Per le donne esiste la possibilità di aderire all’Opzione donna ma, questo tipo di pensionamento prevede penalizzazioni che, in alcuni casi, possono diventare anche pesanti. Pensione donna 57 anni Una lettrice scrive per chiedere: Gentilissimi, sono una donna che ha 30 anni di contributi come docente sc.sec.I grado, non ho riscattato ancora i 4 anni di laurea conseguita nel 1989. Ho 57 anni e ne compiro’ 58 il 4 febbraio del 2021. Qual ... Leggi su notizieora

