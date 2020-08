Pagati per non fare niente: l’università offre una borsa di studio agli studenti pigri (Di giovedì 27 agosto 2020) Pagati per non fare niente: l’università offre una borsa di studio agli studenti pigri Una borsa di studio in cambio della pigrizia: il sogno di ogni studente diventa realtà. Ad offrirla è l’università delle Belle Arti di Amburgo, destinata agli studenti provenienti dalla Germania. Il termine per presentare la domanda è il 15 settembre: i candidati dovranno convincere la giuria del perché l’area prescelta di “inattività attiva” è così importante. Nel modulo per inviare la domanda sono presenti soltanto quattro domande: cosa non vuoi fare?, ... Leggi su tpi

Luca Marchetti, giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche della piega che potrebbe prendere il mercato nerazzurro, tralasciando i sogni come Messi e concentrandosi su obiettivi ...

Lavoro, INPS: assunzioni crollano del 43% per effetto Covid-19

(Teleborsa) - L'emergenza legata alla pandemia Covid-19 pesa sulle assunzioni che nei primi cinque mesi del 2020 si fermano a quota 1.795.000 registrando un crollo del 43% rispetto allo stesso periodo ...

