Monza, ufficiale l’arrivo in prestito del portiere Di Gregorio dall’Inter (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Monza ha annunciato attraverso il sito ufficiale che il portiere Michele Di Gregorio è un nuovo giocatore del club Michele Di Gregorio è un nuovo giocatore del Monza. Il portiere è arrivato in prestito annuale dall’Inter. Ecco il comunicato pubblicato dal club neo promosso in Serie B: «Il settimo nuovo arrivo dell’estate biancorossa è un innesto importante per la porta: dall’Inter arriva a titolo temporaneo annuale con opzione e contropzione Michele Di Gregorio! Nato il 27 luglio 1997 a Milano, il portiere è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro dove ha vinto un Campionato Primavera da Capitano nel 2017, prima di debuttare tra i professionisti col ... Leggi su calcionews24

