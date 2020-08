Mika e Michele Bravi omaggiano Mango in Bella D’Estate, annunciata la collaborazione a sorpresa (Di giovedì 27 agosto 2020) Mika e Michele Bravi omaggiano Mango in Bella D'Estate. L'annuncio della collaborazione arriva a sorpresa, con il brano che sarà in rotazione radiofonica a cominciare dal 28 agosto. La produzione è di Francesco "Katoo" Catitti. La scelta di Mika è maturata nel corso di quest'estate anomala, caratterizzata dall'emergenza sanitaria che non accenna a placarsi. In merito al brano, l'artista libanese ha dichiarato: "Quasi per caso ho riscoperto Bella d'Estate e spontaneamente, senza pianificazione, mi è venuta l'idea di cantarla. È una cover nata per amore della canzone stessa, per amore di Mango, ma anche di Lucio Dalla, che ha scritto il testo e di cui sono un ... Leggi su optimagazine

