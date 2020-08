Messi: Bartomeu pronto a dimettersi se argentino resta (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 27 AGO - Il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, sarebbe pronto a dimettersi se Leo Messi resta in blaugrana. Secondo l'emittente spagnola TV3 sarebbe questa la contromossa del n.1 ... Leggi su corrieredellosport

marcoconterio : ??Josep #Bartomeu avrebbe rassegnato le sue dimissioni da Presidente del #FCBarcelona spiega TyC Sports. Cambia tutt… - ZZiliani : Messi: “Dopo l’acquisto di Pjanic ho sentito Bartomeu discutere con la Juve uno scambio Suarez-Higuain. A quel punt… - tancredipalmeri : Jorge Messi stamattina in un colloquio telefonico con il presidente del Barcellona Bartomeu ha comunicato che suo f… - ModernoTifoso : #Bartomeu che si dimette e #Messi che resta al #Barcelona sarà l'ennesima dimostrazione della vittoria dei calciato… - bimbaditheo : È da giorni che leggo stronzate del tipo “bartomeu rescinde se Messi rimane” ma non rescinderà mai, manco con una pistola puntata alla testa -

Messi-Barcellona è la rottura del secolo. L’argentino vuole andare via e il Manchester City sembra ad oggi la soluzione più concreta per il futuro della Pulce Lionel Messi e i colori blaugrana, quelli ...Il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, sarebbe pronto a dimettersi se Leo Messi resta in blaugrana. Secondo l'emittente spagnola TV3 sarebbe questa la contromossa del n.1 blaugrana, indicato co ...