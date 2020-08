Lazio, Reina: «Qui per vincere qualcosa di importante» (Di giovedì 27 agosto 2020) Pepe Reina ha pronunciato le sue prime parole da calciatore della Lazio La Lazio ha ufficializzato l’acquisto di Pepe Reina e il portiere è già arrivato nel ritiro di Auronzo di Cadore. Ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste, lo spagnolo ha già pronunciato le sue prime parole da calciatore laziale. «Ho scelto la Lazio perché è una realtà importante del nostro calcio. Questo è un progetto che vuole continuare a crescere per vincere qualcosa di importante. Vengo con umiltà per dare una mano. Questo gruppo lavora insieme da tempo, ha automatismi che vanno sfruttati. Servirà ancora maggiore coesione all’interno del gruppo e certamente ... Leggi su calcionews24

