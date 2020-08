Inter, pressing su Kolarov: c’è il sì del giocatore (Di giovedì 27 agosto 2020) L’Inter è vicinissima ad Aleksandar Kolarov. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra avrebbe lanciato l’assalto per il difensore 35enne di proprietà della Roma che avrebbe già detto sì alla prospettiva di approdare alla corte di Antonio Conte. Ora per l’Inter la missione è trovare un accordo con la Roma. Per Kolarov sembra arrivato il momento di cambiare aria: la decisione di cambiare agente sembrava in effetti orientata in tal senso. Si tratta di una richiesta di Conte e nella nuova Inter potrà ricoprire due ruoli: terzo centrale della difesa a tre, per dare il cambio a Bastoni (unico mancino quest’anno in rosa) e quinto di centrocampo sulla fascia sinistra. Leggi su sportface

ROMA - Ricucito lo strappo, l'Inter e Antonio Conte pianificano il mercato per la stagione verrà. Durante l'anno appena concluso, non sono mancate le pubbliche lamentele dell'ex ct azzurro sulla propr ...

Nonostante siano arrivate varie conferme riferite alla permanenza di capitan Edin Dzeko alla Roma, il pressing della Juventus continua con l'inserimento di giocatori utili per ghiotte plusvalenze da a ...

