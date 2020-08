Gli studenti in piazza contro Azzolina: «Con la pandemia, riforma ancora più urgente. Dalla ministra nessuna risposta» – Il video (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)A pochi giorni dal rientro a scuola, l’Unione degli studenti denuncia «ancora tanta confusione». Non solo: gli studenti accusano la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina di rifiutarsi «di costruire con gli studenti un cambio di passo forte sulla scuola pubblica». E per questo Uds e Priorità alla scuola annunciano una mobilitazione, il 25 e 26 settembre prossimo, «per scrivere la riforma della scuola». «A 20 giorni Dalla riapertura delle scuole ancora non sono chiare né definite le linee guida per il rientro in sicurezza negli spazi scolastici», dice Alessandro Personè dall’esecutivo nazionale ... Leggi su open.online

