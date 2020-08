Di Maio super abbronzato, scatta l’ironia dei social network (Di giovedì 27 agosto 2020) Non è passato inosservato un Di Maio super abbronzato che, nella giornata di ieri, si è mostrato in pubblico in occasione dell'incontro a Roma con il Ministro degli Affari Esteri cinesi Wang Yi. Colorito molto scuro per l'attuale Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha evidentemente approfittato appieno di qualche giorno di riposo per ricaricare le batterie. Considerando anche che i prossimi mesi non saranno di certo semplici, sotto ogni punto di vista. Non ha mancato di solleticare le attenzioni della rete però il Di Maio super abbronzato. E si sa, quando il web comincia può risultare un fiume in pieno difficile da contenere. Di Maio super abbronzato, scatenato il ... Leggi su optimagazine

MediasetTgcom24 : Di Maio super abbronzato, la tintarella del ministro scatena l'ironia social #LuigiDiMaio - giggio1967 : RT @MediasetTgcom24: Di Maio super abbronzato, la tintarella del ministro scatena l'ironia social #LuigiDiMaio - cardellino95 : Un'altro clandestino da buttare sul gommone....???????? di-maio-super-abbronzato-la-tintarella-del-ministro-scatena-lir… - emato64 : RT @CarpeDiem_Macc: I social impazzano il commento più simpatico' quando copri Obama su Wish e poi ti arriva lui' ?? @luigidimaio super abb… - CarpeDiem_Macc : I social impazzano il commento più simpatico' quando copri Obama su Wish e poi ti arriva lui' ?? @luigidimaio super… -