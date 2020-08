Covid, Miozzo (Cts): «Ci aspettiamo un aumento dei contagi con la riapertura delle scuole» (Di giovedì 27 agosto 2020) «Con la riapertura della scuola potrebbe esserci un lieve incremento dell'indice di trasmissione: come sta avvenendo all'estero, potrebbe esserci qualche lieve incremento». Lo ha... Leggi su ilmessaggero

DarioPanzac89 : RT @Montecitorio: Prospettive per la ripresa delle attività scolastiche a settembre, in Commissione #Cultura audizione di Agostino Miozzo,… - COVIDbot_ITA : RT @Montecitorio: Prospettive per la ripresa delle attività scolastiche a settembre, in Commissione #Cultura audizione di Agostino Miozzo,… - Montecitorio : Prospettive per la ripresa delle attività scolastiche a settembre, in Commissione #Cultura audizione di Agostino Mi… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Rientro a #scuola, l'esperto del Cts: 'Ecco quando gli studenti dovranno avere la #mascherina #Covid_19 #Azzolina #Cts ?? htt… - tempoweb : Rientro a #scuola, l'esperto del Cts: 'Ecco quando gli studenti dovranno avere la #mascherina #Covid_19 #Azzolina… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Miozzo Covid, Miozzo (Cts): «Ci aspettiamo un aumento dei contagi con la riapertura delle scuole» Il Messaggero Covid, Miozzo (Cts): «Ci aspettiamo un aumento dei contagi con la riapertura delle scuole»

«Con la riapertura della scuola potrebbe esserci un lieve incremento dell'indice di trasmissione: come sta avvenendo all'estero, potrebbe esserci qualche lieve incremento». Lo ha affermato il coordina ...

Ecco come si tornerà a scuola Mascherine, distanza e nodi da sciogliere

Orari di entrata, mascherine, banchi singoli, spazi dilatati. Ecco come si tornerà a scuola dal 14 settembre, data «simbolo» che però potrà cambiare da regione a istituto. Ancora molti gli aspetti da ...

«Con la riapertura della scuola potrebbe esserci un lieve incremento dell'indice di trasmissione: come sta avvenendo all'estero, potrebbe esserci qualche lieve incremento». Lo ha affermato il coordina ...Orari di entrata, mascherine, banchi singoli, spazi dilatati. Ecco come si tornerà a scuola dal 14 settembre, data «simbolo» che però potrà cambiare da regione a istituto. Ancora molti gli aspetti da ...