Carlos Maria chiede scusa per lo scivolone omofobo: Fabrizio Corona taglia corto (VIDEO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo lo frase omofoba di ieri, Carlos Maria Corona, incalzato da papà Fabrizio, chiede scusa. Il neo 18enne dichiara di non essere omofobo e di non avere assolutamente nulla contro i gay. Nonostante questo, ha deciso di scusarsi pubblicamente ritenendosi dispiaciuto per quanto accaduto. Carlos Maria chiede scusa ma Fabrizio Corona “minimizza” “La determinazione è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

infoitcultura : Carlos Maria Corona accusato di aver pronunciato una frase omofoba: “se non avete le palle, siete delle chec**e” –… - infoitcultura : Carlos Maria Corona: 'Se non avete le pa**e siete delle ch****e' Nina Moric: 'Vergognati' - gp_panky74 : RT @gayit: Carlos Maria, il figlio di Corona e Nina Moric sui social: 'se non avete le palle siete delle ch*cche' - video - blogtivvu : Carlos Maria chiede scusa per lo scivolone omofobo: Fabrizio Corona taglia corto (VIDEO) - blogtivvu : Carlos Maria Corona chiede scusa per lo scivolone omofobo (e papà Fabrizio minimizza). ? Il VIDEO ti aspetta nelle… -