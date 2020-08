Billionaire, caccia ai clienti: molti hanno dato nomi falsi, Asl mobilitate in tutta Italia (Di giovedì 27 agosto 2020) L?accordo tra Lazio e Sardegna sui reciproci controlli alle partenze non è ancora stato approvato, ma la sensazione è che debba essere esteso a tutto il territorio nazionale:... Leggi su ilmattino

cianick : Cioè quindi ora saremmo a caccia di 3000 discotecari che in pandemia so andati a ballare tutti belli ammassati al… - Il_Caccia : RT @Martola__: Pensavo di aver imparato a gestire la rabbia, poi ho letto di quelli che han dato il numero falso al Billionaire e di quella… - Il_Caccia : RT @keengin: Immaginate se il Billionaire fosse stato un locale gay. Immaginate la gogna che avremmo subito. - Alien1it : Focolaio #Billionaire: oltre tremila clienti da rintracciare per i tamponi...>>caccia aperta ai frequentatori infet… - luigidea : È caccia allo Spritz zero. #Billionaire #Briatore #Covid #25agosto #Prostatite #Santanchè #Sardegna -

Ultime Notizie dalla rete : Billionaire caccia Caccia ai 3 mila potenziali “untori” passati dal Billionaire, la missione impossibile delle Asl: tanti numeri di telefono falsi nel registro del locale Open Billionaire, caccia ai clienti: molti hanno dato nomi falsi, Asl mobilitate in tutta Italia

L’accordo tra Lazio e Sardegna sui reciproci controlli alle partenze non è ancora stato approvato, ma la sensazione è che debba essere esteso a tutto il territorio ...

Il Billionaire di Flavio Briatore è vittima di una persecuzione da tribunale del popolo

In realtà, le cose sarebbero andate assai diversamente. All’ingresso del Billionaire veniva misurata la temperatura, i camerieri indossavano le mascherine e non esistono ad oggi prove del fatto che ne ...

L’accordo tra Lazio e Sardegna sui reciproci controlli alle partenze non è ancora stato approvato, ma la sensazione è che debba essere esteso a tutto il territorio ...In realtà, le cose sarebbero andate assai diversamente. All’ingresso del Billionaire veniva misurata la temperatura, i camerieri indossavano le mascherine e non esistono ad oggi prove del fatto che ne ...