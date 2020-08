Avellino, Castelfranci: Due uomini sorpresi di notte nei pressi di villette isolate (Di giovedì 27 agosto 2020) Avellino, Castelfranci: I Carabinieri allontanano con foglio di via due uomini della provincia di Napoli sospettati di furto in villette isolate. Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori. I Carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impegnati in quella capillare attività di … Leggi su 2anews

occhio_notizie : I due non erano in grado di fornire alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo. Per loro è… - occhio_notizie : Corsa a tre per la poltrona di sindaco anche a Castelfranci -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino Castelfranci Avellino, Castelfranci: Due uomini sorpresi di notte nei pressi di villette isolate 2a News Sorpresi nei pressi di alcune villette, foglio di via per due uomini

Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori. I Carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impegna ...

Stavano per compiere furti nelle ville, fermati due napoletani

Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori. I Carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impegna ...

Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori. I Carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impegna ...Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori. I Carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impegna ...