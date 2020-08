Alba Parietti su Flavio Briatore: “La differenza tra lui e Berlusconi è…” (Di giovedì 27 agosto 2020) Anche Alba Parietti ha deciso di dire la sua sulla vicenda che ha visto coinvolto Flavio Briatore. La sua discoteca in Sardegna, il Billionaire, si è rivelata essere un vero e proprio focolaio di Coronavirus. Al punto tale che lo stesso imprenditore è oggi ricoverato al San Raffaele di Milano per questa patologia. «Flavio è un mio caro amico, ma stavolta ha commesso un errore: la salute viene prima del business. Questa era un’estate strana, dove bisognava agire con il massimo della prudenza. Peccato che in realtà le reazioni alla pandemia siano state paradossali», ha raccontato la conduttrice in un’intervista rilasciata a La Stampa. Le parole su Flavio Briatore Nel parlare di Flavio ... Leggi su velvetgossip

HuffPostItalia : Alba Parietti: 'Flavio è un caro amico, ma ha sbagliato: la salute viene prima del business - Noovyis : (Alba Parietti critica l’amico Flavio Briatore: “Ha sbagliato. Non sono la Santanché, non so nulla della sua prosta… - FQMagazineit : Alba Parietti critica l’amico Flavio Briatore: “Ha sbagliato. Non sono la Santanché, non so nulla della sua prostat… - zazoomblog : Alba Parietti: Anche se Flavio è un amico lo dico chiaramente: ha sbagliato la salute conta più dei s… - lydiaemme : “La salute viene prima del business” Alba Parietti #emergenza #Covid_19 -