Temptation Island Nip, anticipazioni: Anna e Gennaro sono la terza coppia del reality (Di mercoledì 26 agosto 2020) Svelata la terza coppia che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island Nip, si tratta di Anna e Gennaro Tra poche settimane andrà in onda la nuova edizione di Temptation Island Nip, reality sull’amore condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Le riprese della nuova edizione sono iniziate il 24 agosto in Sardegna, nel resort Is Morus Relais. Non si sa ancora di preciso quando andrà in onda il reality delle tentazioni, sono ancora indecisi se farlo partire da mercoledì 9 settembre o da mercoledì 16 settembre. Pochi giorni fa sono state svelate le prima due coppie: Nadia e Antonio e Carlotta e ... Leggi su nonsolo.tv

