"Risvolti penali". Briatore positivo, la bomba sul focolaio al Billionaire: "Cosa non torna" (Di mercoledì 26 agosto 2020) "Le cose che non tornano sono parecchie". Il caso Flavio Briatore tiene banco e Selvaggia Lucarelli, pur augurando al manager ricoverato per coronavirus al San Raffaele di Milano "salute, fortuna e gnocca in quantità" pone qualche domanda. Il focolaio al Billionaire, il locale di Briatore a Porto Cervo, è ormai noto: "Ci sono più di 60 persone positive tra i dipendenti. Erano tutti asintomatici? Possibile che nessuno avesse avuto mezzo sintomo? Venivano monitorati, vista la notevole quantità di dipendenti? E ogni quanto, dal momento che hanno avuto il tempo di contagiarsi in 60?", scrive la Lucarelli sul Fatto quotidiano, accennando a possibili "Risvolti penali" nella vicenda. Nel mirino ci finiscono anche ... Leggi su liberoquotidiano

Spiaggia di Bazzano ancora inaccessibile, Sperlonga cambia attacca: “Maggioranza immobile”

Sperlonga – A Bazzano il demanio pubblico è ancora inaccessibile. Per questo, la Regione Lazio ha preso carta e penna e ha scritto alla maggioranza di Sperlonga, ricordandole gli eventuali risvolti pe ...

