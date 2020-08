Reggio Calabria: arrestata l’ex direttrice del carcere. Per 'ndrangheta (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’ex direttrice del carcere di Reggio Calabria è stata arrestata per ‘ndrangheta. Maria Carmela Longo, accusata di concorso esterno in associazione mafiosa, si trova agli arresti domiciliari. Ad eseguire le indagini sull’ex direttrice del carcere reggino è stato il Nucleo investigativo centrale del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria).Gli inquirenti parlano di "una sistematica violazione delle norme dell'ordinamento penitenziario". Più in dettaglio, sempre secondo i pm, l'ex direttrice sosteneva "le richieste dei detenuti ristretti presso la casa circondariale Panzera". I detenuti che sarebbero stati agevolati erano quelli reclusi nel circuito AS1 "Alta sicurezza", ... Leggi su blogo

