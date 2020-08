PUBG: Mobile, Louis prende a pugni il compagno di squadra durante il live streaming (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una delle caratteristiche più importanti che deve avere un buon giocatore di esports è certamente il sangue freddo. Lasciarsi trascinare dalle emozioni può risultare molto pericoloso, come ha potuto constatare Pimay, compagno di squadra di Louis, giocatore professionista di PUBG: Mobile. durante il live streaming di Pimay, infatti, Louis (che è il capitano della squadra Box Gaming, ndr) ha perso la pazienza e ha cominciato a prenderlo a pugni in faccia, apparentemente senza alcun motivo. Un’aggressione folle, vista in diretta da tutti coloro che erano collegati. L’organizzazione ha immediatamente rilasciato una dichiarazione, incolpando prima di ... Leggi su esports247

