Norme anti-Covid non rispettate, multa in arrivo per Salvini e leghisti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue lo scontro a distanza tra Clemente Mastella e Matteo Salvini. Pochi minuti fa, il sindaco di Benevento ha scritto una missiva al comandante della Polizia Municipale in merito alla manifestazione – “peraltro mai autorizzata” – tenuta ieri dal leader del Carroccio nel Capoluogo sannita. Per Salvini, dunque, così come per tutti coloro che ieri in via Traiano hanno disatteso le normative antiCovid- è in arrivo una sanzione. Di seguito, la lettera di Mastella: “Signor Comandante,le chiedo con urgenza una relazione in merito alla manifestazionepolitica della Lega-Salvini peraltro non autorizzata, a ragione del fatto chenon ci è pervenuta nessuna richiesta ufficiale, dove appare evidente, dallefoto sui ... Leggi su anteprima24

Parchi più sicuri a Selargius, 35 beneficiari del Reis contribuiranno a vigilare le aree verdi del territorio. Non solo: al suono della tanto attesa prima campanella che annuncerà il ritorno tra i ban ...

"Mettiamo questa mascherina". E spezza una mano all'agente

È stata un’altra notte di follia nella Capitale. Dopo l’aggressione di venerdì scorso a due agenti della Polizia Locale, pestati a Ponte Milvio da tre ragazzi che si rifiutavano di indossare la masche ...

