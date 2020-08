Lo legarono per 13 giorni al letto: «Non è reato» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Tribunale distrettuale di Zurigo non ha rilevato gli estremi per condannarli per sequestro di persona. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : legarono per Lo legarono per 13 giorni al letto | «Non è reato» Zazoom Blog Caso Carlos: assolti gli psichiatri che lo tennero legato per 13 giorni

ZURIGO - Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha assolto in serata dall'accusa di sequestro di persona tre psichiatri del giovane delinquente noto alle cronache nazionali con il soprannome di "Carlos".

Musei aperti e visite guidate per Ferragosto

Tante opportunità per passare un piacevole weekend ferragostano a Certaldo. Proseguono le visite guidate nel fine settimana di Ferragosto organizzate da Pro Loco e Rione Il Vicario in collaborazione c ...

