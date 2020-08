Lahi, Hayop l’uomo da animale a persona spitrituale, in concorso a Orizzonti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lahi, Hayop (Genus Pan)di Lav Diaz, e un film sull’origine animale dell’uomo, nella speranza che questo processo sarà definitivamente compiuto, l’uomo sarà completo: una specie pienamente realizzata, altruista, pura e vera, esattamente come Buddha, Gandhi, e l’agricoltore Mang Osting. Selva trágica di Yulene Olaizola, in concorso a Orizzonti, Venezia 77 il regista (Lahi Hayop) Una volta mi chiesero di definire l’uomo, ossia noi stessi, i cosiddetti esseri umani, apparentemente l’abitante superiore del pianeta per eccellenza. Tutto quello che mi venne in mente fu una similitudine (L’uomo è un animale), e la sensazione fu terribile. Credetti di aver farfugliato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

