La conferma dell’ospedale San Raffaele: “Flavio Briatore è positivo al Coronavirus ed è stato messo in isolamento” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Flavio Briatore è positivo al Coronavirus: arriva la conferma del San Raffaele Adesso è ufficiale: Flavio Briatore è positivo al Coronavirus. A comunicarlo è direttamente l’ospedale San Raffaele di Milano dove l’imprenditore è ricoverato dalla giornata di domenica 23 agosto. Il nosocomio milanese, inoltre, ha fatto sapere che il proprietario del Billionaire è stato “messo in isolamento secondo i protocolli di sicurezza dopo che si è accertata la sua positività al Covid-19”. Si risolve, così, un giallo che era durato più di 24 ore. Nella giornata di martedì 25 agosto, infatti, era emersa la notizia che ... Leggi su tpi

PaoloGentiloni : Il comunicato dell’ospedale #Charité conferma i sospetti di avvelenamento per Alexei @navalny. Scelta giusta accoglierlo a Berlino - Agenzia_Ansa : #Navalny è in coma, la conferma dell'ospedale. I medici 'lottano per salvargli la vita' #ANSA - antonel52837259 : RT @Virus1979C: (c'è gente che vota la Santanchè..) Flavio #Briatore è positivo al Coronavirus: la conferma dell'ospedale San Raffaele. htt… - nuccio10750691 : Flavio Briatore è positivo al Coronavirus: la conferma dell'ospedale San Raffaele - Rolfi39 : RT @Giovanni1962RM: Flavio Briatore è positivo al Coronavirus: la conferma dell'ospedale San Raffaele. #Spiaze -

Ultime Notizie dalla rete : conferma dell’ospedale Navalny in coma: «Avvelenato con sostanza mescolata al tè» Corriere della Sera