Kia Sorento - Svelata la variante ibrida plug-in (Di mercoledì 26 agosto 2020) A pochi mesi dal lancio della quarta generazione della Sorento, la Kia ha confermato l'arrivo della variante plug-in hybrid. Questa versione affiancherà la diesel 2.2 da 202 CV e la Hybrid benzina da 230 CV già annunciate, mentre i prezzi di listino per il mercato italiano non sono ancora noti. La commercializzazione in Europa è prevista all'inizio del 2021. plug-in Hybrid benzina da 265 CV. La Kia Sorento Phev utilizza lo stesso 1.6 T-GDI Smartstream benzina da 180 CV e 265 Nm con cambio automatico sei marce della Hybrid. L'unità viene però abbinata a un motore elettrico da 91 CV e 304 Nm, per una potenza totale di sistema di 265 CV e 350 Nm, mentre non è ancora nota l'autonomia in modalità elettrica. I dati relativi a consumi ed emissioni sono ... Leggi su quattroruote

