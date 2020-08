Juve, trattativa avanzata per una giovane talento! Battuta la concorrenza di Chelsea e Atletico (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Juventus non insegue solo grandi nomi, ma anche calciatori prospettici. Nel mirino dei bianconeri è finito il giovane Barbieri del Novara. Leggi su 90min

romeoagresti : Trattativa avviatissima tra la #Juventus e il #RealSaragozza per il passaggio di #Zanimacchia in Spagna // Zanimacc… - forumJuventus : CT: 'Juve-Dybala, che cifre. Entra nel vivo la trattativa per il ricco rinnovo del contratto dell’argentino. Paulo… - tuttosport : #Juve, la trattativa con lo #United apre al ritorno di #Pogba: la chiave è #DouglasCosta ?? - JosseM85 : @scaribel La trattativa con MIlik ha tutti gli indizi per essere vantaggiosa per entrambi. Parlo di bilancio e gioc… - infoitsport : Juve-Dzeko, la trattativa può allargarsi: i nomi -

Ultime Notizie dalla rete : Juve trattativa Juve, trattativa avanzata per un terzino Calciomercato.com La Juve offre Khedira alla Roma. C'è anche l'ipotesi Piatek

Fienga e Paratici hanno un ottimo rapporto e la Juventus ha già manifestato l’interesse per il centravanti bosniaco. La quotazione di Dzeko si aggira intorno ai 15 milioni, che la Roma dovrebbe reinve ...

Juventus, passi avanti per Dzeko: nella trattativa anche Florenzi, Perin e Rugani

Edin Dzeko è la prima opzione per l'attacco della Juventus. Come spiega Sportmediaset infatti Paratici sta lavorando all'arrivo del bosniaco a Torino: "Nel girotondo di attaccanti, la Juventus sta cer ...

Fienga e Paratici hanno un ottimo rapporto e la Juventus ha già manifestato l’interesse per il centravanti bosniaco. La quotazione di Dzeko si aggira intorno ai 15 milioni, che la Roma dovrebbe reinve ...Edin Dzeko è la prima opzione per l'attacco della Juventus. Come spiega Sportmediaset infatti Paratici sta lavorando all'arrivo del bosniaco a Torino: "Nel girotondo di attaccanti, la Juventus sta cer ...