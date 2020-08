James Middleton, la sorpresa del fratello di Kate alla fidanzata Alizee (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una piccola sorpresa, per rompere la monotonia del quotidiano. James Middleton, fratello 33enne di Kate Middleton, ha documentato su Instagram la serata speciale organizzata per la fidanzata, Alizee Thevenet. «Alizee ed io non avevamo un appuntamento da un’eternità, così ho deciso di sorprenderla con un picnic insieme ai nostri cani e un piccolo regalo», ha scritto online il fratello minore della Duchessa di Cambridge, pubblicando le foto della promessa sposa, sorridente e felice sul retro di un auto agghindata con tovaglia e fiori. «Ero alla ricerca di qualcosa di speciale e mi sono imbattuto nella collezione realizzata insieme da Bulgari e Save The Children. Una parte dei proventi è destinata a finanziare nel Regno Unito il progetto organizzato da Save The Children per contribuire alla gestione dell’emergenza Covid-19», ha continuato il ragazzo, che alla fidanzata ha regalato una collana della collezione solidale. Leggi su vanityfair

Il 33enne, fratello minore della Duchessa di Cambridge, ha sorpreso la futura moglie con un picnic organizzato sul prato, con il retro della propria macchina abbellito da tovaglia e fiori. Con lui, i ...

