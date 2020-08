Glicemia alta e COVID-19: attenzione al valore, anche senza diabete è “un importante campanello d’allarme” per identificare chi è a rischio (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’iperGlicemia, a prescindere da una condizione di diabete conclamato, si associa ad una prognosi più grave nei pazienti affetti da COVID-19. La scoperta arriva da uno studio condotto all’Università di Pisa e all’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP) pubblicato sulla rivista “diabetes Care” dal Dr. Alberto Coppelli della UO di Malattie del Metabolismo e Diabetologia a nome del Pisa COVID-19 Study Group. La ricerca ha valutato 271 pazienti ricoverati nell’ospedale di Cisanello a Pisa nella fase più acuta dell’epidemia, dal 20 marzo-30 aprile. “Abbiamo dimostrato come un valore della Glicemia al momento del ricovero maggiore di 140 mg/dl, indipendentemente da una diagnosi nota di ... Leggi su meteoweb.eu

