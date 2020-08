Giulia De Lellis, il “metodo anti covid” in Sardegna: «Mi asciugo i capelli sennò mi viene il Coronavirus» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sardegna, il “metodo anti covid” di Giuia De Lellis: «Mi asciugo i capelli sennò mi viene il Coronavirus». La giovane influencer, ancora in vacanza in Sardegna, ha rassicurato i propri follower dicendo di stare e bene e di godersi il meritato riposto con la propria famiglia. Dopo la rottura con Andrea Damante, Giulia De Lellis è un po’ meno presente sui social. La bella influencer, con 4,8 milioni di follower, è in Sardegna con la famiglia e la sua assenza su Instagram ha messo in allerta i suoi fan visto sull’isola sono presenti diversi focolai di Coronavirus. Tantissimi i vip tra l’altro rimasti ... Leggi su newscronaca.myblog

IsaeChia : #GiuliaDeLellis e #AndreaDamante, il settimanale ‘#Chi’ rivela i motivi dietro la loro crisi (e non c’entra la mamm… - ___coldplayer : Ma io più che altro me la prendo con chi segue Giulia De Lellis e le permette di campare ancora “lavorando” con i s… - Mariquita_la1a : CHE CAPRA IGNORANTE. MA STA GENTE UN PO' DI RISPETTO X I DECEDUTI CE L'HA? CHE SCHIFO. Giulia De Lellis, il “metod… - blogtivvu : La figlia del marò Massimiliano corteggia Giulia De Lellis e le scrive un commento bollente ????? ?? Ti raccontiamo t… - blogtivvu : La figlia del marò Massimiliano corteggia Giulia De Lellis su Instagram: il commento bollente dopo lo scatto hot. -