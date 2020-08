Flavio Briatore: “Io positivo al Covid-19? Ho solo una forte prostatite” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ritorna a parlare Flavio Briatore dopo la notizia diffusa della sua positività al Covid-19. L’imprenditore ed ex manager di Formula 1 ha parlato al Corriere della Sera aggiornando sulle sue condizioni: “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato. Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo. Le voci? Lasci dire, può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna”, ha concluso Briatore. Nel pomeriggio di ieri, il Billionaire life aveva parlato di “leggera febbre e sintomi di spossatezza”, chiarendo che le condizioni di Briatore erano “stabili e buone”. Leggi su sportface

