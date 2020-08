Esclusiva: Millico, c’è quasi tutta la B. Ma lui vuole la A, due strade (Di mercoledì 26 agosto 2020) Giuseppe Millico probabilmente lascerà il Torino, ha voglia di giocare. La formula non dovrebbe andare oltre un prestito, considerato il valore dell’attaccante. Sono arrivate proposte da quasi tutta la Serie B, ma Millico ha deciso che a vent’anni siano maturi i tempi per provare da protagonista in Serie A. Due opzioni sono quelle che conducono a Crotone e La Spezia, ma non è stata ancora presa una decisione definitiva. Foto: Twitter Torino L'articolo Esclusiva: Millico, c’è quasi tutta la B. Ma lui vuole la A, due strade proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

