Egitto, siciliano fermato al Cairo rompe silenzio: sto bene, torno a casa (Di mercoledì 26 agosto 2020) 'Mamma sto bene. State tranquilli. Aspetto che il magistrato firmi il mio rilascio e poi prendo l'aereo e torno in Italia'. Sono queste le prime parole al telefono, dopo tre giorni di silenzio, di ... Leggi su tgcom24.mediaset

fisco24_info : Ragazzo siciliano fermato in Egitto, 'sto bene e torno a casa': Telefonata ai genitori: 'Aspetto che magistrato fir… - LucianaCiolfi : RT @RaiNews: Le autorità dell'#Egitto avrebbero dato il via libera al rilascio di Calogero Nicolas Valenza - zazoomblog : Egitto sta bene il 27enne siciliano fermato all’aeroporto: «Mamma tranquilla sto per tornare in Italia» - #Egitto… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Ragazzo siciliano fermato in Egitto, 'sto bene e torno a casa' Telefonata ai genitori: 'Aspetto… - CarlottaMiller_ : RT @RaiNews: Le autorità dell'#Egitto avrebbero dato il via libera al rilascio di Calogero Nicolas Valenza -