“Dog Sport” – E’ boom! Sempre più persone amano allenarsi col cane: le ‘regole’ (Di mercoledì 26 agosto 2020) Con l’arrivo dell’estate e delle giornate afose, con le palestre prese d’assalto in vista della prova costume, gli aperitivi dopo lavoro e le cene con gli amici, Sempre più persone tendono a rimandare l’attività sportiva. Ma da oggi chi possiede un amico a quattro zampe non avrà più scuse. Il fenomeno che sta spopolando a livello internazionale si chiama “Dog Sport”, trend che permette di mantenersi in forma in modo divertente ed efficace insieme al proprio cane: basti pensare che solo su Instagram gli hashtag #dogsport e #agilitydog sono protagonisti rispettivamente di oltre 197mila e 506mila post. A testimoniare la crescita di questo trend è l’associazione American Kennel Club che ogni anno registra oltre un milione d’iscrizioni al programma di ... Leggi su sportfair

greencityit : Boom per i 'dog sport', sempre più persone preferiscono allenarsi con il proprio cane: Seguire una dieta equilibrat… -