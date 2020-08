Di Maio fa l'equilibrista sulla via della Seta davanti al ministro degli Esteri cinese (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma. Non appena la conversazione precipita sull’argomento Hong Kong, l’ex colonia britannica in cui la Cina ha cancellato con violenza ogni traccia di autonomia, ecco che Wang Yi, il ministro degli Esteri cinese, il volto chiuso come una noce, si toglie la giacca, forse per il caldo, ma con l’aria Leggi su ilfoglio

