Choc a Roma, studente precipita dal settimo piano: è gravissimo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Choc in via Scandriglia, vicino a viale Libia. Un ragazzo di 27 anni, studente fuori sede, è precipitato per circa trenta metri e si è schiantato al suolo. Il giovane è stato soccorso ed ora è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Il 27enne è volato dalla finestra della cucina dell'appartamento in cui viveva al settimo piano dello stabile. Indagano i carabinieri della stazione viale Libia e della compagnia Parioli che non escludono nessuna pista. Leggi su iltempo

Precipita dalla finestra del settimo piano: studente universitario lotta fra la vita e la morte

