Carlos Corona pronuncia una frase omofoba, Nina Moric si scusa: "Non trovo parole per l'imbarazzo" - (Di mercoledì 26 agosto 2020) Francesca Galici Carlos Corona, esaltato dopo un allenamento col padre, pronuncia una frase omofoba e non si scusa; interviene Nina Moric per farlo al suo posto Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio e di Nina Moric, ha recentemente compiuto 18 anni e ha intensificato la sua presenza sui social. Appare sempre più spesso in compagnia del padre e negli ultimi mesi è cambiato rispetto a quando si mostrava molto timido e riflessivo. Come tutti i ragazzi della sua età è diventato scontroso, a tratti arrogante e volubile, nulla di diverso rispetto ai suoi coetanei. Sua madre Nina Moric, però, appare preoccupata ... Leggi su ilgiornale

drunkqueeen : RT @trash_italiano: Il figlio di Fabrizio Corona, Carlos Maria, accusato di aver pronunciato una frase omofoba: 'se non avete le palle, sie… - uhhuhherfanspag : RT @trash_italiano: Il figlio di Fabrizio Corona, Carlos Maria, accusato di aver pronunciato una frase omofoba: 'se non avete le palle, sie… - blogtivvu : Carlos Maria Corona choc, frase omofoba su Instagram e Nina Moric sbotta: “Vergognati, chiedo scusa... credetemi no… - trash_italiano : Il figlio di Fabrizio Corona, Carlos Maria, accusato di aver pronunciato una frase omofoba: 'se non avete le palle,… - blogtivvu : Carlos Maria Corona choc, frase omofoba su Instagram e Nina Moric sbotta: “Vergognati!” (VIDEO) -