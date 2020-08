Boscaglia: “Tutto su moduli e idee di gioco. Bianchi e Corazza? Non ha senso fare nomi perché…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) È il giorno di Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della prima seduta di allenamento in programma quest’oggi a Petralia Sottana.Di seguito, le sue dichiarazioni."L'attenzione l'abbiamo concentrata su tutto, oggi il reparto in cui abbiamo qualche vuoto in più è il centrocampo. Stiamo comunque lavorando sia avanti che dietro, a livello numerico siamo con qualche piccolo problema a metà campo. Non c'è un reparto che ci fa soffrire di più, stiamo agendo a tutto tondo. Prima di qualsiasi cosa però prima capire le caratteristiche dei giocatori, non solo a livello tecnico e tattico ma anche sotto l'aspetto morale e psicologico. Santana? Mario sta bene, non ha assolutamente avuto problemi e sta lavorando come gli altri; ha tanta voglia nonostante l'età. ... Leggi su mediagol

