Boscaglia: “In C vogliamo essere protagonisti. Palazzi? Ecco quando potrebbe arrivare. L’identikit del nuovo attaccante…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta di allenamento mattutina svolta questa mattina in quel di Petralia Sottana. Di seguito, le sue dichiarazioni."Voglio una squadra che pensi di poter essere duttile. Il girone C è davvero complicato ma non da quest'anno, è difficile a livello ambientale con le tifoserie che sono caldissime. Ci sono piazze di grande blasone, ci sarà tanto equilibrio e credo che bisognerà avere una squadra con grande personalità e coraggio - ha spiegato il coach ex Trapani e Virtus Entella -. Mercato? Penso ad un centravanti che faccia anche creare spazi e rifinire, poi ci sono giocatori che eccedono in una caratteristica più che in un'altra. Devono saper difendere quando non abbiamo la palla e saper ... Leggi su mediagol

Mediagol : Boscaglia: “In C vogliamo essere protagonisti. Palazzi? Ecco quando potrebbe arrivare. L’identikit del nuovo attacc… - ILOVEPACALCIO : Boscaglia: «In C difficoltà tecnica e ambientale, nostro girone...» - Ilovepalermocalcio - tifosipalermoit : #Petralia2020 - #Boscaglia: 'Noi dobbiamo giocare per vincere le partite, siamo il Palermo e non possiamo pensare d… - tifosipalermoit : #Petralia2020 - #Boscaglia: 'Dobbiamo avere in rosa attaccanti che non segnino e basta, ma che sappiano anche difendere'. - tifosipalermoit : #Petralia2020 - #Boscaglia: 'Il girone C di Serie C è difficilissimo, ma non da quest'anno, da sempre. Vai in campi… -

Ultime Notizie dalla rete : Boscaglia “In