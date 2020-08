Aereo superleggero precipita nel cosentino. Due morti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un piccolo Aereo superleggero , con due persone a bordo, è precipitato nel cosentino, per cause in corso di accertamento. Il fatto è avvenuto nelle campagne tra Cassano all'Ionio e Francavilla ... Leggi su quotidiano

Cosenza, 26 agosto 2020 - Un piccolo aereo superleggero, con due persone a bordo, è precipitato nel Cosentino, per cause in corso di accertamento. Il fatto è avvenuto nelle campagne tra Cassano all'Io ...

Il fatto è avvenuto nelle campagne tra Cassano all'Ionio e Francavilla Marittima, in contrada Murata, non lontano dall'aviosuperficie di Sibari. Sul posto ci sono i sanitari del 118, i Vigili del Fuoc ...

Cosenza, 26 agosto 2020 - Un piccolo aereo superleggero, con due persone a bordo, è precipitato nel Cosentino, per cause in corso di accertamento. Il fatto è avvenuto nelle campagne tra Cassano all'Io ...Il fatto è avvenuto nelle campagne tra Cassano all'Ionio e Francavilla Marittima, in contrada Murata, non lontano dall'aviosuperficie di Sibari. Sul posto ci sono i sanitari del 118, i Vigili del Fuoc ...