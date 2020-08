4 nuovi positivi a Frattamaggiore, 2 ad Afragola: sono tutti rientri dalle vacanze (Di mercoledì 26 agosto 2020) Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 nell’area nord. Quattro sono le persone risultate positive a Frattamaggiore. Si tratta di soggetti che hanno fatto il tampone al rientro dalle vacanze. A comunicarlo, attraverso la sua pagina Fb, il primo cittadino Marco Antonio Del Prete. “Fortunatamente stanno bene e già tutti in quarantena. Il Servizio di epidemiologia … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Flavio Briatore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano è risultato positivo al coronavirus. Sono più di 50 contagi. Nessun decesso, 119 nuovi guariti e dimessi, 0 contagi a Cremona e Lodi. Con quasi 10.000 tamponi effettuati. Le condizioni di Flavio Briatore sono 'assolutamente stabili e buone'. 1367 nuovi casi COVID19 italia 489 + di ieri; mai così tanti dal 12 maggio Ricoverati 1053 (-3) Terapie intensive.

Boom di nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore: i casi registrati nelle Regioni oggi sono 1.367 (+489), per un totale di 262.540 da inizio epidemia. In crescita i decessi, dai 4 di ieri ai ...Ci sono 269 nuovi positivi al coronavirus a fronte di 16.561 tamponi processati. E’ il dato relativo alla giornata di mercoledì 26 agosto comunicato da Regione Lombardia. Per il terzo giorno consecuti ...