Violenta grandinata si abbatte su Verona (Di martedì 25 agosto 2020) Un violento nubifragio si è abbattuto domenica, a fine giornata, in Veneto. A Verona è caduta dal cielo una vera e propria bomba di grandine, alcune strade sono state improvvisamente allagate da un allagamento di pioggia e grandine, secondo il vigili del fuoco. I militari, che hanno effettuato 200 operazioni di soccorso, sono dovuti intervenire in molti comuni limitrofi, tra cui Sant’Ambrogio di Valpolicella. La tempesta si è spostata anche ad est sulle città di Vicenza e Padova. I immagini pubblicate sui social media mostrano filmati particolarmente suggestivi a Verona, tra cui quello di un uomo, un odontotecnico, che tenta di camminare per una strada con l’acqua fino al petto, visibilmente sorpreso dalla velocità della tempesta. Centinaia di alberi sono crollati in questa zona, il che mostra ... Leggi su sbircialanotizia

I tecnici di Avepa, l’Agenzia veneta per i pagamenti, sono impegnati da ieri nei sopralluoghi tecnici per la stima dei danni subiti dalle aziende agricole nelle località colpite dal nubifragio e dalle ...

Maltempo: violento nubifragio su Verona, Vicenza e Padova

Automobili sott’acqua, sottopassi allagati, campi e strade invase dalla grandine. Il Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha colpito in particolare le province di Verona, Vicenza e Pad ...

I tecnici di Avepa, l'Agenzia veneta per i pagamenti, sono impegnati da ieri nei sopralluoghi tecnici per la stima dei danni subiti dalle aziende agricole nelle località colpite dal nubifragio e dalle ...