Un’altra discoteca chiusa per Covid, gestore del noto locale ricoverato in gravi condizioni (Di martedì 25 agosto 2020) Il gestore del Sottovento di Porto Cervo – una delle discoteche più frequentate della Costa Smeralda – è ricoverato da lunedì nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari dopo essere risultato positivo al Covid-19. l gestore è sotto osservazione L’uomo accusa gravi sintomi della malattia, è sotto osservazione dei vari specialisti ed è sottoposto ad … L'articolo Un’altra discoteca chiusa per Covid, gestore del noto locale ricoverato in gravi condizioni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

