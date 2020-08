Una vita, spoiler 26 agosto 2020: Alfredo denuncia Liberto (Di martedì 25 agosto 2020) Ecco le anticipazioni di Una vita della puntata che andrà in onda giovedì 26 agosto 2020 su Canale 5. Ci sarà una svolta nella complicata trama che coinvolge Liberto e Genoveva. La Salmeron, decisa a rovinare il matrimonio di Rosina, farà credere a tutti di essere stata picchiata da Liberto. Peccato che la donna si sia inflitta le ferite da sola. A quel punto, Alfredo andrà alla guardia civile per sporgere denuncia contro il marito di Rosina. Nelle puntate di Una vita della settimana, abbiamo visto Liberto cedere alle avance di Genoveva, che ha anche fatto in modo che Casilda vedesse l’intera scena. Rosina, scoperto il tradimento, non ha voluto perdonare il marito nemmeno dietro consiglio di ... Leggi su kontrokultura

