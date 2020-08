Ufficiale: niente rinnovo col Başakşehir per Gaël Clichy (Di martedì 25 agosto 2020) Alla fine del contratto, Gaël Clichy, difensore 35enne, e l’Istanbul Başakşehir hanno deciso di non prolungare l’avventura in terra turca. Il giocatore francese, campione turco in questa stagione, è quindi svincolato. Teşekkürler @GaelClichy22! pic.twitter.com/XBKESH6rG8 — İstanbul Başakşehir #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) August 25, 2020 Foto: Twitter L'articolo Ufficiale: niente rinnovo col Başakşehir per Gaël Clichy proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SkySport : Calciomercato, niente Lazio per David Silva: ufficiale il passaggio alla Real Sociedad - screnni : @cullaminaufrago Lui è tornato al lavoro, spero abbia fatto tutti i controlli Per ora niente di ufficiale - Hrodebert_Z : @BausciaCafe Oh, ma oggi è martedi! Possibile che non si sappia ancora niente di ufficiale?!? - BorbonicaNapoli : @ToniAzzurri Qst è un altro che spara a zero sulla società perché nn ha ottenuto niente, fatto fuori anche dalla,radio ufficiale. - denne_red : @_afoolwhodreams Sì manca solo il Red tour purtroppo non ha fatto niente per quello. Per fortuna qualcuno su YouTub… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale niente Ufficiale: niente rinnovo col Basaksehir per Gaël Clichy alfredopedulla.com ClockTuner for Ryzen, sta arrivando un software ''miracoloso'' che farà volare i vostri Ryzen

Yuri "1usmus" Bubliy, creatore di DRAM Calculator for Ryzen, sta lavorando su una nuova utility chiamata ClockTuner for Ryzen (CTR) capace di estrarre ulteriori prestazioni dai chip Zen 2 di casa AMD, ...

Superbonus e ecobonus, Dm Requisiti: ecco quando è obbligatorio l'Attestato di prestazione energetica (Ape)

Il Dm Requisiti, pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico, elenca dettagliatamente tutti i casi in cui è obbligatorio redigere l'Attestato di prestazione energetica ai fini dell'ammissione ag ...

Yuri "1usmus" Bubliy, creatore di DRAM Calculator for Ryzen, sta lavorando su una nuova utility chiamata ClockTuner for Ryzen (CTR) capace di estrarre ulteriori prestazioni dai chip Zen 2 di casa AMD, ...Il Dm Requisiti, pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico, elenca dettagliatamente tutti i casi in cui è obbligatorio redigere l'Attestato di prestazione energetica ai fini dell'ammissione ag ...